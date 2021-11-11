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تعرفا من خلال «فيس بوك».. إحباط واقعة نصب بدعوى بيع قطع أثرية بين طرفين في القاهرة

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تعرفا من خلال «فيس بوك».. إحباط واقعة نصب بدعوى بيع قطع أثرية بين طرفين في القاهرة تعرفا من خلال «فيس بوك».. إحباط واقعة نصب بدعوى بيع قطع أثرية بين طرفين في القاهرة

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أحبطت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، واقعة نصب واحتيال بدعوى بيع قطع أثرية بين طرفين تعرفا من خلال «فيس بوك»، وألقت القوات القبض على أفراد الطرفين حال تواجدهم بأحد المقاهي بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، تواجد مجموعة من الأشخاص داخل أحد المقاهي بدائرة القسم، بشأن إتمام عملية بيع قطع أثرية فيما بينهم.

انتقلت قوة أمنية إلى المكان وتمكنت من ضبط كلٍ من (طرف أول) شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة بورسعيد، و(طرف ثان) 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية وبحوزة أحدهم طبنجة صوت معدلة وبحوزة الآخران هواتف محمولة تحوي مقاطع وصور لقطع أثرية.

بمناقشتهم قرر أحد أفراد الطرف الأول بسابقة تعرفه على آخر من الطرف الثاني من خلال موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عقب إيهامه بحيازته لقطع أثرية ورغبته في بيعها واتفقا على التقابل بمحل الضبط لعرض مقاطع الفيديو المنوه عنها على الطرف الثاني بقصد النصب عليهم.

وبمواجهة الطرف الثاني أقروا باعتزامهم النصب على الطرف الأول حال صدق إدعائهم وإحضار القطع الأثرية، وأضاف أحدهم بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال صفة رجل شرطة.

المصرى اليوم

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