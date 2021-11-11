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ضبط مسجل خطر وراء سرقة مواتير المياه من المساكن في القاهرة

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ضبط مسجل خطر وراء سرقة مواتير المياه من المساكن في القاهرة ضبط مسجل خطر وراء سرقة مواتير المياه من المساكن في القاهرة

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، من ضبط مسجل خطر بالقاهرة، وراء سرقة العديد من مواتير المياه من داخل المساكن.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة موتور المياه الخاص بالشقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب «الفك»، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة مواتير المياه من داخل المساكن بأسلوب «الفك».

كما أقر بارتكابه واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المواتير المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

المصرى اليوم

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