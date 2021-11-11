استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات من شوارع مدينة الأقصر

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قال العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، إنه وفقا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة حملات النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة على مدار الساعة في مدينة الاقصر والأحياء التابعة لها؛ تم تنظيم حملة نظافة مكبرة بطريق المطار استهدفت الشارع الرئيسي، ومدخل البني الجديد، وملعب نجع العرب وبطول الطريق المؤدي من كمين طيبة إلى بوابة ميناء الأقصر الجوي، ومن ميدان النافورة وصولا حتى مطلع كوبرى المطار من الجانبين، بتواجد معدات حملة المعدات الثقيلة ( لوادر وسيارات).

وأوضح «لطفي» أنه تم خلال الحمله التي بدأت منذ انطلاق اللحظات الأولى من صباح اليوم بدء العمل بأعمال رفع القمامة ورفع وكنس الأتربة الناعمة والمخلفات الناتجة من الترع والمصارف خاصة بمنطقة مدخل البني الجديد، والمخلفات أسفل السياج الشجري بطول الشارع باستخدام الشوكة الحديدية وتمهيد ورفع وإزالة التشوهات البصرية بطول الطريق بالإضافة إلى استكمال رفع المخلفات من الناحية الخلفية لساحة معبدالكرنك.

أسفرت حملات النظافة على مدار اليوم عن رفع حوالى ٦٠ طن، بمشاركة رجال حي المطار وحي شرق وفرقة التدخل السريع وحملة المعدات الثقيلة، وادارة التفتيش المالي والاداري بمجلس مدينة الاقصر.. وأكد رئيس مدينة الأقصر أنه تم توجيه عددًا كبيرًا من معدات النظافة على مدار اليوم، للقيام بأعمال النظافة والتجميل وكذلك مراجعة كشافات الانارة ورفع كفاءتها، مشيراً إلى أن الحملات مستمرة حتى رفع كفاءة مستوى النظافة والانارة، لإظهار المدينة بالمظهر اللائق أمام زوارها وخدمة لاهالينا ومواطنينا الكرام داخل نطاق مدينة الأقصر.

وفي سياق متصل، تابع رئيس المدينة، أعمال الرصف برفقة المهندس أسعد مصطفي مدير مشروع تطوير محافظة الأقصر بمنطقة شارع المطافي القديم ومن ميدان الملك عبدالله وصولاً حتى مكتبة مصر العامة.. وأضاف «لطفي» انه تم تنفيذ حملة لإزالة الإعلانات المخالفة من شوارع العاصمة، موجهًا بالمرور على جميع الشوارع والميادين، وإزالة جميع الإعلانات العشوائية غير المرخصة والمخالفة للهوية البصرية، وذلك بالتنسيق مع مسؤول شركة نيوفيجن الشركة الراعية لحقوق وضع اللافتات والإعلانات داخل نطاق المحافظة، وتنفيذًا لتكليفات محافظ الإقليم.