تنفيذ حملات مكثفة للنظافة وصيانة أعمدة الإنارة بقرى المنيا

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تواصل الوحدة المحلية لمدينة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة وتكثيف حملات النظافة بقرى وأحياء المدينة للحفاظ على صحة وأمن وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، بالارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءة الطرق من خلال تنفيذ أعمال الانارة، وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع والميادين، وإزالة كافة التراكمات بالمدن والقرى بشكل مستمر مع رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

من جانبه، قال الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا، إن الحملات شملت قرى (نزلة حسين، طوخ الخيل، البرجاية) حيث تم إجراء أعمال صيانة شاملة لكشافات الانارة بالطريق الصحراوي الغربي وتشغيل كشافات الانارة بمدخل عزبة إسحاق غطاس وإصلاح وتركيب 15 كشاف انارة و7 لمبات ليد، مضيفاً انه بجانب أعمال الصيانة تم رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة بنقاط التجميع بالقرى ونقلها إلى المقالب العمومية.

وفي ذات السياق، تفقد رئيس المدينة كورنيش النيل وحي غرب المدينة لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع كافة الإشغالات بالشوارع وحول المدارس والتأكد من عدم وجود باعة جائلين، مؤكداً على استمرار الحملات لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة حفاظا على البيئة ومن أجل خلق جو صحي للمواطنين.