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لخطورتها الداهمة.. إزالة أجزاء من 4 عقارات آيلة للسقوط غرب الإسكندرية

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لخطورتها الداهمة.. إزالة أجزاء من 4 عقارات آيلة للسقوط غرب الإسكندرية لخطورتها الداهمة.. إزالة أجزاء من 4 عقارات آيلة للسقوط غرب الإسكندرية

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نفذ حي غرب الإسكندرية حملة مكبرة لإزالة أجزاء من 4 عقارات قديمة آيلة للسقوط بمنطقة كرموز، وذلك لخطورتها الداهمة على حياة المواطنين.

كانت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية، تلقت شكاوى وبلاغات من المواطنين تفيد وجود خطورة داهمة بـ 4 عقارات قديمة بشوارع مرزوق والشنيطي والمندرة بمنطقة كرموز.

وتبين من الفحص أن العقارات الأربعة، خالية من السكان، وصادر لها قرارات هدم لم تنفذ من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

ومن جانبها، قالت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إنه تم إزالة الأجزاء الخطرة من العقارات الأربعة، وجاري رفع الأنقاض وفتح الشوارع المحيطة بها.

وطالبت رئيس حي غرب، المواطنين بسرعة التواصل والإبلاغ عن أي عقار يمثل خطورة داهمة، وذلك لعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

لخطورتها الداهمة..إزالة أجزاء من 4 عقارات آيلة للسقوط غرب الإسكندرية|صور
لخطورتها الداهمة..إزالة أجزاء من 4 عقارات آيلة للسقوط غرب الإسكندرية|صور
لخطورتها الداهمة..إزالة أجزاء من 4 عقارات آيلة للسقوط غرب الإسكندرية|صور
لخطورتها الداهمة..إزالة أجزاء من 4 عقارات آيلة للسقوط غرب الإسكندرية|صور

المصرى اليوم

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