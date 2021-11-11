أخبار عاجلة

خالد الدرندلي مرشح على أمين صندوق الأهلي: الجمعية العمومية ستختار الأصلح -
أحمد الكاس: شيكابالا «شبهي».. ولو لعبت للأهلي لحصدت البطولات -
أمير عزمي مجاهد: كارتيرون كان تائهًا في مباراة القمة -
خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري» -
عاجل | شوارع بلا جسور و1541 حالة دهس في الجنوب -
خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي -
«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم -
قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت» -
برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. منوعات
  3. تكنولوجيا

للتكنولوجيا دور مهم في إدارة مرض السكري

Print
للتكنولوجيا دور مهم في إدارة مرض السكري للتكنولوجيا دور مهم في إدارة مرض السكري

من أجل استمرار العمل على زيادة الوعي حول إدارة مرض السكري، وأهمية الفحص المبكر للكشف عن مرض السكري، خصوصاً أن هناك زيادة مقلقة في جميع أنحاء العالم لمرض السكري من النوع الثاني، يتعاون بنك الصحة (THB)، مع أسطورة الكريكيت، وسيم أكرم، سفير العلامة التجارية العالمي للبنك للعمل بهذا الخصوص ، حيث أصبح اليوم حالة مزمنة بسبب نمط الحياة الخامل والسمنة، من بين عوامل أخرى، فمع وجود ١ من كل ٥ أشخاص في دول مجلس التعاون الخليجي مصاب بمرض السكري، تعد المنطقة من بين أعلى المعدلات في العالم لانتشار مرض السكري.

وقال وسيم أكرم، خلال حفل التوقيع الذي أقيم في مقر بنك الصحة: "أنا متحمس جداً للعمل مع بنك الصحة حول موضوع شخصي للغاية بالنسبة لي، ويسعدني أن ألعب دوراً توعوياً من خلال البنك والمساهمة في نشر الوعي حول أهمية الكشف المبكر عن مرض السكري وإدارته في جميع أنحاء المنطقة".

وتابع: لقد غيرت التكنولوجيا الجديدة التي يدعمها البنك حياتي للأفضل، فمثلاً يمكّن الجهاز الذي تم إدخاله في ذراعي فريق المراقبة بمركز التحكم في البنك من قياس مستويات السكر في الدم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وينبهني عبر هاتفي على الفور إلى أي تغييرات جذرية مفاجئة، كما أن الوصول إلى هذه المعلومات على هاتفي المحمول يساعدني في إدارة حالتي بسهولة أكبر، حيث تساعدني الإخطارات على تذكر اتخاذ قرارات ذكية بشأن صحتي على مدار اليوم، وكذلك في إعادة التقييم وإعادة وضع صحتي في منظورها الصحيح كأولوية".

ومن جانبها، قالت زرمينا جعفر، مدير الاستراتيجية في بنك الصحة، نحن متحمسون لانضمام وسيم أكرم إلى فريقنا، للمساعدة في رفع مستوى الوعي حول مرض السكري وأهمية الكشف المبكر عنه، وبما أنه أحد الأشخاص الذين أصيبوا بمرض السكري، فهو متحدث بارع في الحديث عن الآثار الصحية السلبية للمرض، وأهمية الفحص المبكر وإدارة المرض لتجنب التطور السريع السلبي لمرض السكري وتداعياتها.

في العام ٢٠٠٣، تم تشخيص أكرم بمرض السكري، ويتذكر كيف اضطر إلى المغادرة في منتصف مباريات الكريكيت للسيطرة على مستويات السكر لديه، وهو يتعاطف دوماً مع أولئك الذين يعانون من هذه الحالة، ويعترف بعبء إدارة المرض المزمن من دون تكنولوجيا.

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
للتكنولوجيا دور مهم في إدارة مرض السكري

للتكنولوجيا دور مهم في إدارة مرض السكري

إيفربريدج تستعرض ابتكارات إدارة الأحداث الحرجة في مهرجان AfricaTech 2021

إيفربريدج تستعرض ابتكارات إدارة الأحداث الحرجة في مهرجان AfricaTech 2021

سي باكيت نتووركس توسّع الرؤية السحابية مع موازن توزيع حركة مرور البيانات عبر البوابة من مايكروسوفت أزور

سي باكيت نتووركس توسّع الرؤية السحابية مع موازن توزيع حركة مرور البيانات عبر البوابة من مايكروسوفت أزور