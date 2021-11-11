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خوفًا من الشغب..5 آلاف شرطي لتأمين سباق جائزة البرازيل الكبرى

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خوفًا من الشغب..5 آلاف شرطي لتأمين سباق جائزة البرازيل الكبرى خوفًا من الشغب..5 آلاف شرطي لتأمين سباق جائزة البرازيل الكبرى

كشف صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، أن نحو 5 آلاف شرطي، يتولون مهمة تأمين سباق جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا1، الذي تنطلق فعالياته غدا الجمعة في ساو باولو.

وأوضحت حكومة ساو باولو في مؤتمر صحفي، أن شرطة الولاية تستعد بقوات خاصة لتأمين السائحين والسائقين والفرق في السباق الذي يعد المرحلة الـ19 في بطولة العالم للفورمولا1، بعدما تم تسجيل بعض الحوادث في محيط حلبة «إنترلاجوس» التي تستضيف السباق خلال السنوات الماضية.

فعلى سبيل المثال تعرضت حافلة كانت تقل أعضاء بفريق «مرسيدس» عام 2017 لهجوم مسلح.

ولتجنب تكرار هذا النوع من الحوادث، أعلنت حكومة ساو باولو أن الشرطة ستقوم بتأمين طرق الوصول إلى مضمار السباق .

وأوضح مفوض الأمن في ساو باولو الجنرال جواو كاميلو بيريس دي كامبوس، أنه سيتم نشر 5 آلاف شرطي و1900 سيارة دورية، فضلا عن 250 حصانا و50 كلبا و40 طائرة مسيرة و3 مروحيات.

المصرى اليوم

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