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اتحاد الكرة يطلب من اللجنة المنظمة تعديل القائمة المبدئية لكأس العرب

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اتحاد الكرة يطلب من اللجنة المنظمة تعديل القائمة المبدئية لكأس العرب اتحاد الكرة يطلب من اللجنة المنظمة تعديل القائمة المبدئية لكأس العرب

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قدم الاتحاد المصري لكرة القدم طلبا للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب بإجراء تعديل على القائمة المبدئية للمنتخب الوطني في البطولة التي سيتم اختيار القائمة النهائية منها يوم 19 من الشهر الجاري.

جاء في طلب الاتحاد المصري أنه تفاديا لتضارب المواعيد بين البطولة والكونفدرالية الأفريقية التي يخوض خلالها ناديا بيراميدز والمصري المصريان مباراتين يوم 5 ديسمبر المقبل، ويحتاج كل منها خلالهما عددًا من اللاعبين المنضمين إلى قائمة بالبطولة التي تقام بالدوحة في الفترة من 1 ديسمبر المقبل حتى 18 منه.

المصرى اليوم

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