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دولة عربية تعلن بدء إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

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دولة عربية تعلن بدء إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا دولة عربية تعلن بدء إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

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أعلن عضو اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن، بسام حجاوي، عن بدء إعطاء الجرعة الثالثة لمن هم فوق 18 عاما ومضى على موعد جرعتهم الثانية 6 أشهر، اعتبارا من اليوم الخميس.

وأضاف الحجاوي، في تصريحات اليوم، أن السبب في إعطاء الجرعة الثالثة هو ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس في الأردن.

ودعا إلى تلقي الجرعة الثالثة من نوع الجرعتين الأولى والثانية نفسه، مشيرا إلى أن جميع اللقاحات «آمنة وفعالة».

وأشار إلى أن أي شخص يستطيع تلقي الجرعة الثالثة دون التسجيل على المنصة.

وأوصت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في اجتماعها المنعقد أمس الأربعاء، بإعطاء الجرعة الثالثة من مطعوم كورونا لعمر 18 سنة فما فوق، على أن يكون قد مضىت ستة أشهر على الأقل على تلقيه الجرعة الثانية من المطعوم، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

كان وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، أعلن في أكتوبر الماضي، عن فتح مراكز تطعيم الجرعة الثالثة من اللقاح الواقي من ، للأطباء والكوادر الصحية، لمن مضى على تلقيه الجرعة الثانية 6 أشهر، وأيضا الفئة العمرية 60 سنة فما فوق، والفئات ذات الخطورة العالية مثل الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة.

المصرى اليوم

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