حصل على «نوبل».. وفاة فريدريك دي كليرك آخر رئيس أبيض في جنوب إفريقيا

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رحل منذ قليل رئيس جنوب أفريقيا الأسبق، فريدريك دي كليرك، والذي يعد آخر رئيس أبيض لجنوب أفريقيا.

وغادر الرئيس الأسبق الحياة، والذي كان قد عمل مع نيلسون مانديلا لإنهاء الفصل العنصري في البلاد.

وأجرى فريديرك عدة تعديلات أدت إلى إنهاء العنصرية سنة 1991، وقام بعدة حوارات مع المجلس الإفريقي القومي بقيادة نيلسون مانديلا أدت إلى تشكيل أول حكومة متعددة الأعراق في تاريخ البلاد، وكان ذلك سببا في حصوله على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع نيلسون مانديلا سنة 1993.

يذكر أن الراحل هو سياسي ومحامي جنوب أفريقي، امتدت ولايته من 1989 إلى 1994.