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شاهد.. جولة رسمية مفاجئة على إدارات ومنسوبي "إسلامية عسير" وتوجيه

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نفّذها "الخيري" واعداً بتقديم كل ما يلزم مكاتب الفرع في أي وقت بلا تردد

شاهد.. جولة رسمية مفاجئة على إدارات ومنسوبي

قام المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير أحمد بن عبدالله الخيري، بجولات مفاجئة تفقدية لإدارة مساجد بيشة ومركز الدعوة بالمحافظة وإدارة المساجد بمحافظة تثليث، برفقة مدير إدارة الدعوة بالفرع عايض بن مشبب القحطاني؛ حيث تفقد خلالها سير العمل وانتظام الموظفين، وتم الاجتماع بمنسوبي الإدارات خلال زيارته.

ووجّه "الخيري" بأهمية استقبال المراجعين وإعطائهم الوقت الكافي لمناقشة طلباتهم وتلبيتها في حدود ما تسمح به الأنظمة واللوائح وبما يحقِّق تقديم الخدمة، وأهمية حسن استقبال المراجعين، واعداً بتقديم كل ما يلزم للإدارات والمكاتب التابعة للفرع في أي وقت دون تردد؛ من أجل تسهيل سير العمل وخدمة وإنجاز المراجع.

وذكر أن المملكة العربية تنعم بنعمة الأمن والأمان وتطبيق الشريعة الإسلامية، وذلك بفضل الله تعالى ثم القيادة الحكيمة تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- رافعاً شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ونائبه على ما يولونه من اهتمام وجهد للرقي بمستوى العمل وتقديم الدعم لفرع الوزارة بالمنطقة.

شاهد.. جولة رسمية مفاجئة على إدارات ومنسوبي

شاهد.. جولة رسمية مفاجئة على إدارات ومنسوبي

شاهد.. جولة رسمية مفاجئة على إدارات ومنسوبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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