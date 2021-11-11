أخبار عاجلة

خالد الدرندلي مرشح على أمين صندوق الأهلي: الجمعية العمومية ستختار الأصلح -
أحمد الكاس: شيكابالا «شبهي».. ولو لعبت للأهلي لحصدت البطولات -
أمير عزمي مجاهد: كارتيرون كان تائهًا في مباراة القمة -
خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري» -
عاجل | شوارع بلا جسور و1541 حالة دهس في الجنوب -
خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي -
«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم -
قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت» -
برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد استطلاع على تويتر.. إيلون ماسك يبيع أسهما بـ5 مليارات دولار في تسلا

Print
بعد استطلاع على تويتر.. إيلون ماسك يبيع أسهما بـ5 مليارات دولار في تسلا بعد استطلاع على تويتر.. إيلون ماسك يبيع أسهما بـ5 مليارات دولار في تسلا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الملياردير، إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، إنه باع أسهما بخمسة مليارات دولار في الشركة بعد أيام قليلة من استطلاعه رأي مستخدمي موقع «تويتر» في بيع 10% من حصته.

وفي أول بيع لأسهم منذ 2016، باع ماسك قرابة 3.6 مليون سهم في تسلا، قيمتها حوالي أربعة مليارات دولار، كما باع 934 ألف سهم أخرى مقابل 1.1 مليار دولار بعد تفعيل خيارات للحصول على 2.2 مليون سهم تقريبا.

تعادل الأسهم المباعة نحو 3% من إجمالي حيازاته في الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية، والتي تشكل القسم الأكبر من ثروته التي تقدر بنحو 281.6 مليار دولار، وفقا لـ «فوربس».

بدأ ماسك استطلاع الآراء يوم السبت على «تويتر» في بيع حوالي 10% من حيازاته مما ساعد في دفع سعر سهم تسلا للتراجع بعدما أيدت أغلبية البيع.
وهبط السهم 12% يوم الثلاثاء في عمليات بيع استمرت عدة أيام عرَّضت مكانة الشركة كواحدة من الشركات التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار للخطر، لكن السهم ارتفع 4.3% أمس الأربعاء.

وكان بيع الأسهم الإضافية منفصلا ومنح ماسك احتياطيات كبيرة من السيولة النقدية إذ أن ثروته مرتبطة ارتباطا كبيرا بحصصه في «تسلا» و«سبيس إكس».

ورغم أن تسلا فقدت قرابة 150 مليار دولار من قيمتها السوقية هذا الأسبوع، فقد كان المستثمرون الأفراد مشترين صافين للأسهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خالد الدرندلي مرشح على أمين صندوق الأهلي: الجمعية العمومية ستختار الأصلح

خالد الدرندلي مرشح على أمين صندوق الأهلي: الجمعية العمومية ستختار الأصلح

أحمد الكاس: شيكابالا «شبهي».. ولو لعبت للأهلي لحصدت البطولات

أحمد الكاس: شيكابالا «شبهي».. ولو لعبت للأهلي لحصدت البطولات

أمير عزمي مجاهد: كارتيرون كان تائهًا في مباراة القمة

أمير عزمي مجاهد: كارتيرون كان تائهًا في مباراة القمة

خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري»

خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري»