بيرسي تاو: سعيد باللعب للاهلي وأشعر بالثقة بعد تسجيل هدفين في الإسماعيلي

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أكد الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي، أنه يشعر بالسعادة والثقة في المارد الأحمر، خاصة بعد تسجيله هدفين في الإسماعيلي وظهوره بشكل جيد في مباراة البنك الأهلي والزمالك.

وقال تاو في تصريحات نقلها موقع «idiskitimes» الجنوب إفريقي: «التسجيل في أول مباراة يضعني في مساحة أفضل حتى مع زملائي في الفريق ثم يفهمون أنه بإمكانك المساهمة مع الفريق وأشعر بثقة واختلاف الآن»؟

وأضاف لاعب الأهلي ومنتخب جنوب إفريقيا : «لم أشعر بأي مخاوف وكنت واثقا من قدرة زملائي بالنجاح في تلك المهمة، وأعتقد أن القرار كان موفقا ويجب على الجميع فهمه، لم أكن لائقا بعد الإصابة ولم أستطع أن أكون أنانيا».

وتابع تاو: «كان إيماني كبيرا باللاعبين وشاهدت المباراة وكنت فخورا بما حققوه».