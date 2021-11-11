إثيوبيا: سد النهضة يبدأ إنتاج 700 ميجاوات من الكهرباء العام المقبل

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قالت مسؤولة بالحكومة الإثيوبية، الخميس، إنه من المتوقع أن يبدأ سد النهضة إنتاج 700 ميجاوات من الكهرباء العام المقبل، مما يرفع طاقة توليد الكهرباء في البلاد 14%.

وقالت حورية على مهدي، وزيرة الدولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، في مؤتمر أفريقي للتكنولوجيا يعقد عبر الإنترنت: «تنفذ إثيوبيا مشروعات متنوعة للطاقة الكهربائية ومن أهمها سد النهضة الذي سيبدأ إنتاج 700 ميجاوات من الكهرباء بحلول 2022».



وفي أكتوبر 2020 قالت إثيوبيا إن السد من المتوقع أن يبدأ إنتاج الكهرباء في غضون 12 شهرا، لكنها لم تذكر موعدا محددا.