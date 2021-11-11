ميسي يُهنئ تركي آل الشيخ على فيلمه الأول.. والمسؤول السعودي: «أنا عامله أشوفه وحدي»

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تلقى رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، الخميس، تهنئة من اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي على فيلمه الأول.

ونشر اللاعب الأرجنتيني بوستر فيلم «تشيللو»، وهو الفيلم الأول الذي يطلقه «آل الشيخ» عبر خاصية «ستوري» على حسابه الشخصي بـ«إنستجرام»، الخميس، وكتب: «congratulations for the film».

ورد آل الشيخ عبر «تويتر» قائلًا: «شكرا صديقي العزيز.. أعظم من يلعب كرة القدم في العالم الآن.. وأدعوا الجميع لعدم متابعة العمل، لا تشوفوه، أنا عامله أشوفه وحدي، وأهم شي يعجبني أنا».

يذكر أن فيلم «تشيللو» هو قصة لـ«آل الشيخ»، من بطولة «جيريمي آيرونز» الحاصل على جائزة أوسكار وغسان مسعود، ومن إخراج دارن لين بوسمان الذي اشتهر بإخراج أربعة أفلام من سلسلة الرعب المميزة «Saw».