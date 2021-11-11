إجراءات لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وتكويد خدمات المنشآت الفندقية

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أكد رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب تطورتحقيق التحول الرقمي المنشود، لافتًا إلى أن رؤية المصلحة الآن هي أن تصبح مصلحة رقمية حديثة، والرسالة التي تسعى لتحقيقها تتضمن رفع كفاءة الإدارة الضريبية، وزيادة الحصيلة من خلال ضم الاقتصاد غيرالرسمى داخل الاقتصاد الرسمي، وتغييرالثقافة ونشرالوعى الضريبى .

ونظمت وزارة المالية ومصلحة الضرائب بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ندوة اليوم- الخميس- حول منظومة الفاتورة الإلكترونية للقطاع الفندقي.

وقال عبدالقادر إن المصلحة تشهد تطويرعلى خمس محاور رئيسية يتم التعامل معها بشكل متواز لتطوير المنظومة الضريبية وتتضمن هندسة وتطويرالإجراءات الضريبية، والتكنولوجيا والميكنة واصلاح التشريعات والقوانين، وتطويربيئة العمل، وتأهيل الموارد البشرية، مضيفا أن المصلحة تسيربخطى ثابتة وتمضي قدما في سبيل تحقيق التطويرفي كافة هذه المحاورفي التوقيتات المخطط لها .

وتستجيب المصلحة وفقا لرضا عبدالقادرلطلبات مؤسسات المجتمع الضريبى والمدنى من أجل التنسيق لنشرالوعي الضريبي من خلال الندوات وورش العمل، مشيرا خلال الندوة إلى تلبية طلب الاتحاد المصري للغرف السياحية في هذا الشأن بمنظومة الفاتورة الالكترونية ويتعلق بكيفية تكويد الخدمات التي تقدمها المنشآت الفندقية.

واشارالى الإجراءات والخطوات المرحلية التي تتخذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحدة.

من جانبه، أكد أشرف الأبحر، المستشارالضريبى لإتحاد الغرف السياحية، أهمية الفاتورة الإلكترونية للمنشآت الفندقية ومردودها الإقتصادى في حصرحجم تعاملات القطاع وحصرالبيانات التي تساعد في إتخاذ القرار النسبة للدولة ومواكبة العالم إقتصاديًا وضريبيًا بالتحول الرقمى.

وقال عادل محجوب، مديرعام مساعدة المسجلين بمنطقة ضرائب جنوب الجيزة إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد نظام معالجة يساعد تكنولوجيا المعلومات على تحويل عمليات الفوترة اليدوية والورقية إلى نسخة رقمية أكثرسرعة وكفاءة فيما يخص رسائل البيانات وحفظ السجلات بين مصدرالفاتورة ومستلم الفاتورة .

وأشارمحجوب إلى الضوابط والشروط الفنية للإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتتضمن التسجيل في المنظومة ( تسجيل بيانات الشركة وبيانات الممول أو المفوض )،وتكويد السلع والخدمات، والتوقيع الإلكتروني من خلال شركة إيجيبت تراست أوشركة مصرالمقاصة، وتكامل ERPsystem مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ( في حالة توافر ERP لدى الممول ) .

وحول تكويد السلع والخدمات أكد المهندس أحمد سليمان، مسؤول الدعم الفني والميدانى بشركة أي فانانس أن مصلحة الضرائب تتبع في تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية معاييرعالمية لتكويد السلع والخدمات، ولضمان تبادل المستندات بطريقة معاييرية موحدة ومنظمة تقلل الخطأ، وتوحيد تعريف هذه السلع بين الأطراف التجارية ( البائع والمشترى ) .

وأوضح سليمان أن التوقيع الإلكتروني يعد بمثابة التوقيع الرسمى للممول، ويأخذ شكل رسالة مشفرة تتوافق مع اللوائح القانونية الأكثرصرامة وتوفرأعلى مستوى من التأكيد على هوية صاحب التوقيع.