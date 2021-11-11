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105.7 مليون دولار قيمة تحويلات المصريين في فرنسا خلال عام

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105.7 مليون دولار قيمة تحويلات المصريين في فرنسا خلال عام 105.7 مليون دولار قيمة تحويلات المصريين في فرنسا خلال عام

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اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء عن زيادة قيمة الاستثمارات الفرنسية في 330.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 279.1 مليون دولار خلال عام 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 18.3%.
وقال تقرير اصدره الجهاز اليوم ان قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا بلغت 105.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 112.8 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 6.3 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 13.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 11.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 18.3%.

وسجل عدد سكان مصر 102.5 مليون نسمة عام 2021، بينما سجل عدد سكان فرنسا 65.4 مليون نسمة عام 2021.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة فرنسا طبقــا لتقـديـرات البعثة 368 ألف مصري حتى نهاية 2020.

المصرى اليوم

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