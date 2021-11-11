كارتيرون يحسم مصير «أوناجم»

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قرر مسؤولو نادي الزمالك على تأجيل ملف التجديد للمغربي محمد أوناجم، لاعب الفريق، لنهاية الموسم الجاري، مع الاهتمام بتجديد عقود باقي اللاعبين الذين يشاركون بشكل أساسي في الفترة الحالية.

وجاء قرار لجنة إدارة نادي الزمالك بتأجيل ملف تجديد أوناجم وفقًا لرؤية الجهاز الفنى بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي طلب عدم التجديد لأوناجم حتى ينجح اللاعب في تثبيت أقدامه مع الفريق في الفترة الحالية.

في سياق آخر، أعلنت محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، اليوم الأربعاء، رسميًا، تغريم نادي الزمالك مجددًا لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي في قضية «شيكابالا».

وأكد بيان المحكمة تغريم الزمالك مبلغا إضافيا قدره 400 ألف يورو على قضية اللاعب شيكابالا ليصبح المبلغ الإجمالي مليونا و100 ألف يورو.

وكان سبورتنج لشبونة البرتغالي قد حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بغرامة 550 ألف دولار ضد نادي الزمالك منذ فترة طويلة ولم تدفع حتى الآن.