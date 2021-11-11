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التعليم تعلن بدء التسجيل للابتعاث الخارجي في بكالوريوس التمريض

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التعليم تعلن بدء التسجيل للابتعاث الخارجي في بكالوريوس التمريض التعليم تعلن بدء التسجيل للابتعاث الخارجي في بكالوريوس التمريض
أعلنت وزارة التعليم، بدء التسجيل للابتعاث في بكالوريوس التمريض، ضمن مسار الاتفاقيات الصحية في أيرلندا.

وأوضحت عبر “تويتر”، أن التقديم مستمر حتى 11 نوفمبر المقبل عبر بوابة “سفير“.

وحددت الوزارة شروط الابتعاث ومنها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون لائقًا طبيًا، وحاصلاً على الشهادة المطلوبة في المرحلة الدراسية المتقدم عليها.

كما تضمنت الشروط الخاصة بالتقديم، ألا يكون المتقدم شاغلا لوظيفة في القطاع الحكومي، أو في القطاع الخاص، وألا يزيد عمر المتقدم على 25 سنة، وأن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة “قسم العلوم الطبيعية”.


الوطن السعودية

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