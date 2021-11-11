أخبار عاجلة

خالد الدرندلي مرشح على أمين صندوق الأهلي: الجمعية العمومية ستختار الأصلح -
أحمد الكاس: شيكابالا «شبهي».. ولو لعبت للأهلي لحصدت البطولات -
أمير عزمي مجاهد: كارتيرون كان تائهًا في مباراة القمة -
خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري» -
عاجل | شوارع بلا جسور و1541 حالة دهس في الجنوب -
خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي -
«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم -
قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت» -
برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«الداخلية»: ضبط مدير ثلاجة بداخلها 11 طن كبدة مجهولة المصدر في الاسكندرية

Print
«الداخلية»: ضبط مدير ثلاجة بداخلها 11 طن كبدة مجهولة المصدر في الاسكندرية «الداخلية»: ضبط مدير ثلاجة بداخلها 11 طن كبدة مجهولة المصدر في الاسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المدير المسؤول عن ثلاجة لحوم بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع في مجال الإتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى، ولحيازة وتخزين كميات من الكبدة المجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، بقصد طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين، مما يسبب أضرار صحية، كما عُثر بحوزته على 11٫505 طن من الكبدة المجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خالد الدرندلي مرشح على أمين صندوق الأهلي: الجمعية العمومية ستختار الأصلح

خالد الدرندلي مرشح على أمين صندوق الأهلي: الجمعية العمومية ستختار الأصلح

أحمد الكاس: شيكابالا «شبهي».. ولو لعبت للأهلي لحصدت البطولات

أحمد الكاس: شيكابالا «شبهي».. ولو لعبت للأهلي لحصدت البطولات

أمير عزمي مجاهد: كارتيرون كان تائهًا في مباراة القمة

أمير عزمي مجاهد: كارتيرون كان تائهًا في مباراة القمة

خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري»

خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري»