«الداخلية»: ضبط مدير ثلاجة بداخلها 11 طن كبدة مجهولة المصدر في الاسكندرية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المدير المسؤول عن ثلاجة لحوم بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع في مجال الإتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى، ولحيازة وتخزين كميات من الكبدة المجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، بقصد طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين، مما يسبب أضرار صحية، كما عُثر بحوزته على 11٫505 طن من الكبدة المجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.