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محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

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محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

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في إنجاز جديد للفرعون المصري محمد صلاح، أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزية عن فوز هدّاف فريق ليفربول بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر محمد صلاح حالياً جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 أهداف بفارق 3 أهداف عن وصيفه الدولي الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم فريق ليستر سيتي.

ويتم منح الجائزة من خلال تصويت الجمهور على قائمة اللاعبين المختارين من قبل الرابطة المحترفة للمنافسة على اللقب.

وتضمنت قائمة المرشحين 5 لاعبين آخرين غير محمد صلاح، وهم: فيل فودين لاعب مانشستر سيتي، ديكلان رايس نجم وسط وست هام يونايتد، ريس جيمس نجم تشيلسي، بن تشيلويل ظهير تشيلسي وكونور كالاجر لاعب كريستال بالاس.

وخلال شهر أكتوبر شارك محمد صلاح في 4 مباريات مع ليفربول، وساهم في تحقيق الفوز خلال مباراتين أمام واتفورد (5-0) ومانشستر يونايتد (5-0)، بينما تعادل أمام مانشستر سيتي (2-2) وبرايتون (2-2).

وسجل الفرعون المصري 5 أهداف في شهر أكتوبر منها هاتريك في مرمى مانشستر يونايتد، وهدفاً في مرمى واتفورد وآخر في مرمى مانشستر سيتي.

المصرى اليوم

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