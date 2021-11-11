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الأسهم اليابانية ترتفع وسط عمليات اقتناص صفقات

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الأسهم اليابانية ترتفع وسط عمليات اقتناص صفقات الأسهم اليابانية ترتفع وسط عمليات اقتناص صفقات

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أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، الخميس، حيث اتسم المستثمرون بالانتقائية واختاروا الأسهم المقومة بأقل من قيمتها بالمقارنة مع أحدث توقعاتهم، في حين أثرت المخاوف المتعلقة بارتفاع التكاليف على الإقبال على الشراء.

وصعد المؤشر «نيكي» القياسي 0.59% مسجلا 29277.86 نقطة بعد أن خسر 0.2 % في وقت سابق من الجلسة متأثرا بتراجع الأسهم الأمريكية.
وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.32 % إلى 2014.30 نقطة.

وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض كبير الليلة الماضي إذ حد ارتفاع المستهلكين من إقبال المستثمرين على المخاطرة وأثار مخاوف من موجة طويلة من التضخم.

وقفز سهم «باسيفيك ميتالز» 17.09% بعد أن كشف صندوق استثمار كبير عما بحوزته من أسهم الشركة.

وعلى الجانب الآخر هبط سهم شيسيدو لمستحضرات التجميل 3.83% وسهم مجموعة أساهي 3.94% بعد أن خفضتا توقعاتهما للأرباح السنوية.

المصرى اليوم

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