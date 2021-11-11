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اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لفرنسا مسجلة 355.1 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 247 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 43.8%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 887 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 917.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3.3%.

وأشار الإحصاء في تقرير له إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلى 1.24 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 1.16 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 6.7%.

وجاءت الآلات والأجهزة الكهربائية على رأس أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى فرنسا خلال النصف الأول من عام 2021، حيث بلغت قيمة صادراتها 86.9 مليون دولار.

واحتلت منتجات الصيدلة المرتبة الأولى بقائمة أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من فرنسا خلال النصف الأول من عام 2021، حيث بلغت قيمة وارداتها 161.7 مليون دولار، تليها السيارات والجرارات والدراجات في المرتبة الثانية 146.8 مليون دولار.