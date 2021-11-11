ضبط 13 عنصر إجرامي قائمين على بيع وترويج المواد المخدرة في البحيرة

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الخيس، من ضبط عدد من العناصر الإجرامية قائمين على بيع وترويج المواد المخدرة في البحيرة، وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

أكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة، نشاط عدة عناصر إجرامية بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر أقسام ومراكز شرطة كوم حمادة وإيتاى البارود، ودمنهور بمحافظة البحيرة أماكن للترويج لنشاطهم الإجرامي.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بقطاع أكاديمية الشرطة، تم استهدافهم وضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، مالعناصر الإجراميةقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، وبحوزتهم 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7،325 كيلو جرامًا وكمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام وسلاحين ناريين وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و3 أسلحة بيضاء و5 هواتف محمولة ومبلغ مالي و2 ميزان حساس.

كما ضبطت القوات شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم حمادة حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12،500 كيلو جرام ومبلغ مالي، وضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود وبحوزتهما 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام ومبلغ مالي وميزان حساس.

وضبط شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة دمنهور وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 510 جرامات وسلاحين أبيض ومبلغ مالي، وضبط شخص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام ومبلغ مالي، وضبط شخص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جرامًا وكمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون و760 ألف جنيه.