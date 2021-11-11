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«شعراوي»: تلقي لقاح كورونا شرطًا لحضور دورات التنمية المحلية بسقارة

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«شعراوي»: تلقي لقاح كورونا شرطًا لحضور دورات التنمية المحلية بسقارة «شعراوي»: تلقي لقاح كورونا شرطًا لحضور دورات التنمية المحلية بسقارة

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أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه لن يسمح بدخول أي متدرب لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو تقديم تحليل pcr كشرط أساسى لحضور الدورات التدريبية بمركز سقارة اعتباراً من يوم 15/11/2021، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، مع ضرورة حمل الكارت الدال على ذلك.

وقال «شعراوي» في تصريحات صحفية، الخميس، إن الاهتمام بعملية تدريب وتأهيل العاملين بالإدارة المحلية يأتى على رأس أولويات الوزارة، لافتًا إلى أهمية تقييم أداء كافة العاملين الذين يحصلون على دورات تدريبية من خلال قياس مستوي رضا المواطنين المتعاملين معهم في الخدمات المقدمة لهم.

وأكد أن تنويع الدورات التدريبية التي تتضمنها الخطة التدريبية لمركز سقارة تساعد في الإسراع بالتنمية وتنفيذ رؤية 2030 والتى تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الادارية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية .

المصرى اليوم

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