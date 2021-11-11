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مخاوف التضخم العالمية تدفع الليرة التركية لقاع جديد

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مخاوف التضخم العالمية تدفع الليرة التركية لقاع جديد مخاوف التضخم العالمية تدفع الليرة التركية لقاع جديد

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تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار، الخميس، بعد بيانات تضخم أمريكية أعلى من المتوقع أدت إلى تفاقم المخاوف بشأن عملة تضررت بالفعل من السياسة النقدية للبنك المركزي.

واستقرت الليرة عند 9.9050 مقابل الدولار، بعد أن نزلت إلى 9.91 دولار ومتراجعة 0.6% عن إغلاق الجلسة السابقة. وفقدت العملة التركية حوالي 25% من قيمتها هذا العام.

وأعطت بيانات التضخم في الولايات المتحدة دفعة للدولار فيما يدرس المستثمرون احتمالات أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السياسات النقدية قبل الوقت المتوقع لذلك.

وتجذب الفائدة الأمريكية المرتفعة عادة الأموال من الاقتصادات الناشئة ذات الديون الخارجية المرتفعة مثل تركيا.

المصرى اليوم

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