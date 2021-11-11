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شحوط باخرة سياحية في النيل بأسوان وعلى متنها 70 سائحا

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شحوط باخرة سياحية في النيل بأسوان وعلى متنها 70 سائحا شحوط باخرة سياحية في النيل بأسوان وعلى متنها 70 سائحا

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تعرضت باخرة سياحية للشحوط بأحد الجزر الطينية بوسط النيل في أسوان أمام معبدكوم أمبو وعليها 70 سائحا من جنسيات عالمية مختلفة.

وكان مأمور مركز شرطة كوم أمبو قد تلقي إخطار من قوة تأمين مرسى معبدكوم أمبو، يفيد بتعرض باخرة للشحوط في أحد الجزر أمام المرسي.

على الفور انتقلت قوة أمنية من شرطة المسطحات والعائمات ومركز كوم امبو لموقع شحوط الباخرة لمتابعة اعمال سحب الباخرة.

وتبين أن الباخرة يطلق عليها «ملكة النيل»عقب وصولها من مرسى ادفو وعلى متنها 70 سائحا من جنسبات عالمية مختلفة قامت بالرسو على مرسى معبدكوم أمبو وزيارة معبدكوم امبو ومتحف التماسيح وأثناء تحركها من مرسى كوم أمبو متجهه إلى أسوان تعرضت للشحوط في إحدى الجزر الطينية وسط النيل ما ادي إلى توقفها وتم الاستعانة بعدد من الكراكات والأوناش واللنشات المجهزة في محاولة لسحب الباخرة لاستكمال رحلتها.

المصرى اليوم

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