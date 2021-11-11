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رصد حوت ضخم بمياه «مرسى علم» بالبحر الأحمر

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رصد حوت ضخم بمياه «مرسى علم» بالبحر الأحمر رصد حوت ضخم بمياه «مرسى علم» بالبحر الأحمر

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رصد عدد من الغطاسين اثناء تواجدهم على متن احد اللنشات السياحية بمرسي علم جنوب البحر الاحمر ظهور حوت ضخم قرب الشاطئ في النياه المفتوحة.

وأكد محمد يونس والذي يعمل غطاس انه تم مشاهدة الحوت في المنطقة ما بين صمداي البر وابو تنضبه بنحو كيلومتر جنوبا في المياه المفتوحة وان طول الحوت يصل نحو ٣ امتار ولم يتبين معرفة نوعه وانه قادم من الحنوب للشمال.

وتم إخطار الجهات المعنية وارسال الفيديو الخاص الذي تم تصويره للحوت لمتابعة تحركات الحوت وتحديد نوعه واخطار الصيادين بالمنطقة بعدم التعرض له اومطاردته أو ازعاجه او صيده.

المصرى اليوم

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