«حقوق الإنسان بالنواب»: معرض النقل الذكي رسالة إيجابية للمستثمرين

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اعتبر النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تصريحات ليون سولييه، رئيس سيمنز للنقل في إفريقيا والشرق الأوسط التي أكد فيها أنه من المهم أن ينعقد معرض النقل الذكي كل عام، وأنه تطور في الآونة الأخيرة، والعديد من المعارض حول العالم تشعر بالغيرة من المعرض المصري وأن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي دليل على اهتمام القيادة السياسية بمنظومة النقل الذكي ورسالة إيجابية للمستثمرين بمثابة شهادة دولية كبيرة في حق القيادة السياسية لمصر وحرصها الحقيقى على أن تواكب مصر الثورة التكنولوجية العالمية في مجال النقل والمواصلات.

وأعلن «عابد» في بيان له أصدره اليوم، الخميس، أن ليون سولييه يتابع مختلف مشروعات النقل الحديثة في مصر مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك تأكيده في تصريحاته بأن هناك التزاماً ودعماً كبيراً من الشركات المصرية والحكومة لإنجاز مشروع القطار الكهربائي السريع، وهذا المشروع يعمل على ربط المدن البعيدة ببعضها البعض، ويمكن أن تطور البلدان نتيجة هذا الربط، وهو أمر هام ومفيد للعديد من المواطنين من حيث النقل الجماعي، خاصة أن القطار سيكون بطابقين وأننا نسعى أن تكون أسعار تذاكر القطار فائق السرعة مناسبة للجماهير، كما أنه سيمر بالعديد من الموانئ المصرية وصولاً لقناة السويس، لذلك له أهمية في النقل التجاري وتحقيق الربط المطلوب، ونسعى لمساعدة العديد من البلاد في تقرير الانبعاثات الضارة، خاصة أن هذا المشروع الفريد يعمل على تقليل الانبعاثات لأنه صديق للبيئة.

كما أشاد بتأكيد «سولييه» بتقليل مدة الانتقال بنسبة 50%، من مرسى مطروح للعين السخنة يمكن أن يصل خلال ساعتين فقط، ونحن سنقوم بعملية الصيانة خلال 15 عاماً، لنضمن أن القطارات لديها الموارد الضرورية حتى تعمل، ونستخدم العمال والمهندسين المحليين في هذا المشروع، وهذا المشروع سيخلق 50 ألف وظيفة خلال تنفيذه، ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة النقل، اضافة إلى تأكيده بأن مصر ستكون واحدة من الدول الإقليمية الهامة في مجال النقل والمواصلات وستكون ضمن مصاف الدول الكبير كألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول.

وأعلن عابد أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ستكون حريصة كل الحرص على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للحكومة في تنفيذ مثل هذه المشروعات القومية الكبرى التي ستغير خريطة النقل والمواصلات في مصر لتكون الدولة المصرية في مقدمة الدول على مستوى منطقة الشرق الاوسط بأسرها وافريقيا في تنفيذ هذه المشروعات الاستراتيجية التي ستكون لها آثارها الإيجابية والكبيرة على تسهيل كل مايتعلق بالتنمية الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والسياحية وغيرها .