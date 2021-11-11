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مطلوبة لتنفيذ 11 حكمًا.. تفاصيل إلقاء القبض على طبيبة مزيفة بالصعيد

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مطلوبة لتنفيذ 11 حكمًا.. تفاصيل إلقاء القبض على طبيبة مزيفة بالصعيد مطلوبة لتنفيذ 11 حكمًا.. تفاصيل إلقاء القبض على طبيبة مزيفة بالصعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج من إلقاء القبض على متهمة هاربة من 11 حكم جنائي، إثر انتحالها صفة طبيبة ومزاولتها مهنة الطب في منطقة أخميم بسوهاج.

وألقت أجهزة الأمن بسوهاج، القبض على السيدة ح.ع.ص 42 عامًا، والمقيمة بنجع حمادي في محافظة قنا، بعد الاشتباه بها، وخلال اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها بقسم ثان سوهاج قبل إحالتها للنيابة المختصة تبين أنه صدر ضدها 11 حكما قضائيا بالحبس في تهم«تبدبد».

واكتشف الأجهزة الأمنبة المتهمة بعدما اشتبه فريق من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج، في امتلاكها عيادة غير مرخصة قبل أن يتم توقيف المتهمة في مدينة أخميم، ليتبين خلال التحريات أن المتهمة تحمل بطاقة عضوية نقابة الأطباء مزيفة مسجل بها أنها طبيبة نساء.

وادعت المتهمة أثناء إلقاء القبض عليها أنها تعمل طبيبة نساء وتوليد بمستشفى سوهاج الجامعي وبالاستعلام عنها في المستشفى الجامعي وكذلك بالرجوع إلى نقابة الأطباء تبين عدم صحة ادعائاتها وان كارنيه النقابة مزور وأنها تنتحل صفة طبيبة.

واعترفت المتهمة بمزالتها مهنة الطب بقصد التربح بعدما عثر بحوزتها على روشتات طبية باسمها أخرى باسماء أطباء آخرين.

المصرى اليوم

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