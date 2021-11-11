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حفلات «الموسيقى العربية» السبت.. الرباعي وريهام عبدالحكيم على مسرح النافورة

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حفلات «الموسيقى العربية» السبت.. الرباعي وريهام عبدالحكيم على مسرح النافورة حفلات «الموسيقى العربية» السبت.. الرباعي وريهام عبدالحكيم على مسرح النافورة

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تتواصل فعاليات الدورة 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حيث يحيى النجم التونسى صابر الرباعى حفلا في الثامنة مساء السبت 13 نوفمبر على مسرح النافورة يتغنى خلاله بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات بنخبة من أعماله الخاصة إلى جانب باقة مؤلفات الطرب التي اشتهر بادائها يسبقه فاصلا للنجمة الشابة ريهام عبدالحكيم يتضمن نخبة من مؤلفات زمن الفن الجميل ومختارات من اشهر اعمالها الخاصة.

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجي يقدم كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبدالوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبدالستار والدكتورة داليا حسنين عدد من مؤلفات الموسيقى العربية القديمة والمعاصرة.

المصرى اليوم

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