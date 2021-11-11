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أمطار غزيرة تقتل 41 شخصا في الهند وسريلانكا

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أمطار غزيرة تقتل 41 شخصا في الهند وسريلانكا أمطار غزيرة تقتل 41 شخصا في الهند وسريلانكا

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قالت السلطات، الخميس، إن أمطارا غزيرة هطلت على جنوب الهند وسريلانكا وقتلت 41 شخصا على الأقل وتوقع خبراء الأرصاد أن تنحسر الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أمطارا خفيفة إلى متوسطة في أغلب المناطق المنكوبة كما توقعت أن تغمر المياه بعض الطرق والمناطق المنخفضة.

وقالت هيئة الأرصاد في سريلانكا المجاورة إن من المتوقع أن تنحسر الأمطار هناك بداية من الخميس مع ابتعاد المنخفض الجوي الذي تسبب في موجة الطقس السيء.
وقال مسؤولون إن الأمطار قتلت 25 شخصا في سريلانكا أغلبهم غرق وأصيب خمسة بجروح في انهيارات أرضية.

وقال وزير إدارة الكوارث في ولاية تاميل نادو الهندية إن 16 شخصا قتلوا في الولاية.
وغمرت المياه مناطق عديدة في تشيناي عاصمة الولاية، وهي مركز لصناعة السيارات في الهند، واستخدم المسؤولون مضخات لسحب المياه التي ارتفعت لمستوى الخصر في بعض المناطق.

المصرى اليوم

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