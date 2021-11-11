أمل كلوني تحث الحكومات على العمل لدعم قضايا حقوق الإنسان

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قالت المحامية الحقوقية البارزة، أمل كلوني، إنه ينبغي للحكومات الليبرالية والشركات العمل جنبا إلى جنب لدعم حقوق الإنسان، واصفة الشركات بأنها «عنصر أساسي للغاية» لتعزيز الحقوق.

ودعت «كلوني» في حديث خلال المنتدى الافتراضي لمجموعة «آسيا-المحيط الهادي للتعاون الاقتصادي» «أبك» الذي تستضيفه نيوزيلندا، إلى استجابة من مختلف الجهات المعنية لدعم حقوق الإنسان وسلطت الضوء على الدور المتشابك للدول والشركات لتأمينها.

وقالت «الشركات ليست جزءًا هامشيًا، بل إنها كثيرًا ما تكون عنصرًا أساسيا للنهوض بحقوق الإنسان في عالمنا المترابط».

جاءت تعليقاتها في الوقت الذي شدد فيه زعماء السياسة والأعمال من مختلف دول منطقة «أبك» على أهمية إبقاء حقوق الإنسان في قلب عملية صنع القرار، وبينما اتسع التفاوت الاقتصادي الاجتماعي بسبب جائحة كوفيد-19.