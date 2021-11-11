"تقنية تبوك" تحقق الاعتماد المؤسسي من هيئة "تقويم التعليم والتدريب"

★ ★ ★ ★ ★

ممثلةً في المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار" لتحقيق التطور النوعي

حققت الكلية التقنية بتبوك شهادة الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب (مسار)، وتم تسليم الكلية شهادة الاعتماد في حفلٍ رعاه نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله بن مستور آل مرزوق بحضور مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي وعميد الكلية التقنية بتبوك المهندس غنام بن فهد العنزي، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام بالكلية.

وأكد عميد الكلية التقنية بتبوك المهندس غنام بن فهد العنزي، أن الكلية سعت نحو تحقيق شهادة الاعتماد المؤسسي لتقديم التدريب بجودة وكفاءة، وتحقيق التطوير النوعي للتدريب التقني والمهني على مستوى المنطقة، والارتقاء به وبمخرجاته إلى المستويات التي تحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠.