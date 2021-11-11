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حملات مكبرة للنظافة ورفع التراكمات والتجميل والإنارة بمركز أبو قرقاص بالمنيا

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حملات مكبرة للنظافة ورفع التراكمات والتجميل والإنارة بمركز أبو قرقاص بالمنيا حملات مكبرة للنظافة ورفع التراكمات والتجميل والإنارة بمركز أبو قرقاص بالمنيا

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، حملة مكبرة للنظافة والتجميل والانارة، وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية لضبط الشوارع والأحياء الداخلية بالمركز، وتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وإزالة كافة التراكمات بالمدن والقرى بشكل مستمر، والمتابعة والإشراف على رفع كفاءة منظومة القمامة بجميع المراكز والقرى وإعداد تقارير يومية عن ذلك، ورفع الإشغالات، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أوضح اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أن الحملات أسفرت عن رفع 700 طن مخلفات صلبة وقمامة من المقلب الوسيط، ونقلها إلى الظهير الصحراوي الغربي، إلى جانب تنظيم حملة مكبرة للنظافة والتجميل والانارة بحي شرق المدينة، كما وجه رئيس المركز بضرورة تفعيل دور الأجهزة التنفيذية بالمركز بالعمل على زيادة المسطحات الخضراء بنطاق المركز، بالتشجير والحفاظ على الشكل الجمالي والتنسيق الحضاري للمدينة والقرى.

المصرى اليوم

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