خالد العناني: نقدم كل الإمكانات لإقامة احتفالية كبرى للترويج لمحافظة الأقصر

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خلال زيارته الحالية إلى محافظة الأقصر لمتابعة أولاً بأول الاستعدادات التي تجرى على قدم وساق لإقامة الاحتفالية الكبري للترويج السياحي لمحافظة الاقصر خلال الاسابيع القليلة القادمة، تفقد صباح اليوم الخميس، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالشوارع والميادين والمناطق المحيطة بمعابد الاقصر والكرنك والتي ستشهد إقامة هذه الاحتفالية الكبري، وذلك بمرافقة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ونائب محافظ الأقصر ومساعدي الوزير لكل من المشروعات والشؤون الفنية ومستشار الوزير للعرض المتحفي وبعض قيادات من كل من الوزارة والمحافظة.

و استهل وزير السياحة والآثار جولته مع محافظ الأقصر بتفقد المناطق والشوارع المحيطة بمعبدالأقصر وطريق الكورنيش حيث وجه الوزير باستكمال أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة، وكذا أعمال الزراعات والأشجار والنخيل وأحواض الزرع الموجودة على طول طريق الكورنيش والميادين، كما وجه باستكمال دهان الأسوار وأعمدة الإضاءة وواجهات البازارات السياحية الواقعة على الطريق وتجميل اللوحات الإرشادية بالشوارع، لتحقيق مظهر حضاري للمنطقة بأسرها.

جدير بالذكر أن هذه احتفال تهدف إلى الترويج لمحافظة الاقصر وإلقاء الضوء على ابراز المقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، وخاصة في ظل انتهاء الدولة المصرية من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الاعمدة بمعابد الكرنك وطريق المواكب الكبرى المعروف بـ «طريق الكباش».