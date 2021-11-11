«إعلام النواب»: مراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية بداية انتعاش للسياحة

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قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن قطاع السياحة يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وذلك لما يمثله من أهمية تنعكس على المجتمع وعلى الدولة في نفس الوقت، سواء من خلال توفير المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة الموارد التي تعزز الموازنة والخزانة العامة.

وأوضحت رشاد، أن الفترة الأخيرة شهدت أيضا حزمة من الإجراءات الصارمة بشأن السياحة، بداية من دعم القائمين على القطاع في ظل جائحة كورونا، مرورا بـحزمة من التيسيرات والتسهيلات التي كان لها دور في تخفيف أثار الجائحة على واحد من أهم القطاعات التي تضررت بشكل مباشر من الأزمة، مرورا بالالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الصارمة بالمنشآت السياحية والفندقية لضمان تطبيق أعلى درجات الأمان.

وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن مراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية من قبل شركات دولية متخصصة بالتنسيق بين وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية ولجان من قبل وزارة الصحة والسكان وهيئة سلامة الغذاء، تأكيد على حرص جميع أطراف المنظومة على تنشيط القطاع وعودة السياحة لسالف عصرها مرة أخرى وأن الدولة حريصة على تطبيق أعلى معايير الأمان.

وأشارت رشاد، إلى أن الدولة المصرية تمتلك كافة مقومات السياحة، بداية من السياحة الدينية والعلاجية والشاطئية والتاريخية، كافة هذه المقومات جديرة بجلب المزيد من العملة الصعبة وتوفير فرص عمل في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.