تعرف علي شروط مسابقة «كوني» لمناهضة العنف ضد المرأة بالمنيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا عن إقامة مسابقة فنية بعنوان: «كوني» تكون تعبيرا عن قيم ومبادئ الحرية والاحترام للمرأة والمساواة ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضدها، وينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

يأتي ذلك في إطار حملة ال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والمشاركة فيها متاحة لكافة طلاب وطالبات الجامعة وكذلك الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس، وفقا للشروط والضوابط المعلن عنها من المجلس القومي للمرأة.

وذلك خلال الفترة من ٤ نوفمبر وحتى ٤ ديسمبر ٢٠٢١.

تقدم الأعمال الفنية من قبل الطلاب في مجالات:

الفن التشكيلي (نحت أو رسم أو فوتوغرافيا)

كتابة شعر (فصحى وعامية)

أفلام قصيرة (2ق حد أدنى :5 ق حد أقصى)

أغنية (مكتملة العناصر الفنية)

قصة قصيرة

باب التقديم للمسابقة متاح خلال الفترة من 4 نوفمبر 2021 وتستمر لمدة شهر.. ولن تقبل أعمال بعد 4 ديسمبر 2021.

شروط المسابقة:

تقتصر المسابقة على الجامعات التي تتضمن وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة

أن يتناول العمل الفني قضية العنف ضد المرأة وكيفية مناهضته في أحد المجالات الفنية المعلن عنها.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة وألا يزيد عن 30 سنة من الطلاب من الجنسين، طلاب أو من الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس.

ترسل جميع الأعمال الفنية إلكترونيا على الميل Konni0712@gmail.com حيث أن التحكيم سوف يكون مركزيا بالقاهرة.

تسلم أعمال النحت إلى وحدة مناهضة العنف بالجامعة ويتم تصوير العمل الفنى(النحت) ويتم ارسال الصورة على الايميل Konni0712@gmail.com.

ملء استمارة التعريف المرفقة

تمنح جوائز قيمة( شهادة تقدير وجائزة عينية ) لأول ثلاثة فائزين في كل مجال.

التحكيم:

تشكل لجنة خماسية تنعقد في مقر المجلس المركزي، يتم من خلالها التحكيم بين الأعمال الفنية وتحديد أول ثلاثة فائزون بكل مجال على مستوى الجامعات التي تتضمن وحدات مناهضة العنف ضد المرأة.

تعلن نتيجة المسابقة يوم إطلاق ملتقى وحدات الجامعات خلال حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.