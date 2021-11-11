«شعراوي»: دورة لرفع مهارات المسؤولين عن السيطرة على الزيادة السكانية بالمحافظات

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ينفذ مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع المقبل، دورة تدريبية عن «إعداد تقارير المتابعة والتقييم لمشروع السياسات السكانية»، يستفيد منها 27 متدرباً من العاملين بوحدات المشروع بالمحافظات، بهدف رفع مستوى الكوادر التي تعمل بالمحافظات.

وتأتي الدورة في إطار إهتمام وزارة التنمية المحلية برفع مهارات العاملين في مشروع «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية»، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومى للسكان، ومركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء، وبدعم من الإتحاد الأوروبى بهدف السيطرة على الزيادة السكانية وتحسين خصائصها وزيادة المعدل الإقتصادي للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، الخميس، حرص الوزارة على دعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2015/2030 بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لدعم التحسن في معدلات النمو السكانى، وتحقيق العدالة الإجتماعية، وسد فجوات التنمية، خاصة وأن الزيادة السكانية تعد أهم التحديات التي تواجه التنمية، موضحاً أن وحدة السكان المركزية بالوزارة تشرف على تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية في ( 22 ) محافظة، وتقوم بإعداد كوادر محلية قادرة على إدارة البرنامج السكانى على المستوى المحلي من حيث المشاركة في التخطيط والتنسيق والمتابعة والتقييم.

و أوضح «شعراوى»، أن مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية ورفع الوعي المجتمعي بهذه المشكلة بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية الجديدة لإحداث التوازن بين معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو الاقتصادي والارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن المصري وتحسين خصائصه المعرفية والسلوكية وإعادة رسم الخريطة السكانية وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تعزيز نهج لامركزي متعدد القطاعات تحت قيادة المحافظين، وبمشاركة الشباب في المتابعة وصنع القرار ولتحقيق إستجابة محلية سريعة للتعامل مع القضية السكانية عن طريق رصد الاحتياجات الفعلية للمجتمع، وإنشاء نظام معلوماتي للسكان داخل مراكز معلومات المحافظات بجانب بناء قدرات وحدات السكان في إعداد تقارير متابعة دورية للمؤشرات السكانية والتنموية ذات الصلة بإستراتيجية السكان.

وأشار «شعراوي»، إلى دعمه الكامل لمواصلة وحدة السكان المركزية بالوزارة لمجهوداتها لبناء كوادر سكانية حتى مستوى القرية تكون قادرة على تحديد الاحتياجات السكانية ووضع المشكلات على أولويات العمل وإدراجها بخطة المحافظة السكانية وتقديم تقارير دورية للمحافظين عن متابعة الموقف السكاني بإستمرار، ورصد المشكلات والإستجابة السريعة لحلها، مشدداً على ضرورة دعم الشراكات والافكار الابتكارية المقترحة للشباب للعمل على دمجهم في عملية إتخاذ القرار بجانب تسريع الاستجابة مع الجهات المسئولة لمعالجة الفجوات التنموية وإتخاذ الاجراءات اللازمة لتذليل المشكلات التي تعترض حل القضية السكانية.