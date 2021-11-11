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«الداخلية» :زيارة عدد من طلبة إحدى المدارس لإدارة الحماية المدنية ببنى سويف

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«الداخلية» :زيارة عدد من طلبة إحدى المدارس لإدارة الحماية المدنية ببنى سويف «الداخلية» :زيارة عدد من طلبة إحدى المدارس لإدارة الحماية المدنية ببنى سويف

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قامت مديرية أمن بنى سويف بتنظيم زيارة لطلاب إحدى المدارس (لإدارة الحماية المدنية) التابعة للمديرية حتى يتعرف الطلاب على كيفية مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم وممتلكاتهم.
ومن جانبهم توجه القائمين على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء صغار السن.

أتي ذلك في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى النشء لما لها من دور إيجابى على تنمية الوعى الأمنى لكافة فئات وأطياف المجتمع.

المصرى اليوم

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