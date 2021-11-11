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ضبط كميات من الملابس والعطور المهربة من الخارج دون سداد الرسوم الجمركية في القاهرة

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ضبط كميات من الملابس والعطور المهربة من الخارج دون سداد الرسوم الجمركية في القاهرة ضبط كميات من الملابس والعطور المهربة من الخارج دون سداد الرسوم الجمركية في القاهرة

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، كميات كبيرة من الملابس الجاهزة والأحذية وزجاجات العطور المهربة من الخارج دون سداد الرسوم الجمركية، داخل شقة مستأجرة بالقاهرة، تبين من التحريات أن أحد الأشخاص احتفظ بالمضبوطات لبيعها لعملائه من التجار، ألقي القبض عليه واعترف بعدم سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الملابس الجاهزةالملابس الجاهزة قيام أحد الأشخاص، مقيم بالإسماعيلية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تجارة الملابس والأحذية ومستحضرات التجميل المهربة خلسة من الخارج دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة، بالمخالفة لأحكام القانون.

كما أكدت التحريات قيام المتهم باستئجار شقة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة واستغلالها وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي، ويحتفظ بداخلها على كميات كبيرة من الملابس والأحذية ومستحضرات التجميل المهربة من الخارج بقصد بيعها لعملائه من التجار دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها.

بتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبتفتيش الشقة تم العثور على كميات من الملابس الجاهزة والأحذية وزجاجات العطور، والتي قدرت القيمة السوقية للمضبوطات بمبلغ 750 ألف جنيه مصري، وقدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة لها بمبلغ 180 ألف جنيه مصري.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي وأبدى استعداده للتصالح مع مصلحة الجمارك.

المصرى اليوم

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