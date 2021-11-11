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من بينها 1222 تجاوز سرعة ..«شرطة »: ضبط 4165 مخالفة متنوعة

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من بينها 1222 تجاوز سرعة ..«شرطة التموين»: ضبط 4165 مخالفة متنوعة من بينها 1222 تجاوز سرعة ..«شرطة »: ضبط 4165 مخالفة متنوعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 4165 مخالفة مرورية متنوعة.
قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4165) مخالفة مرورية متنوعة».

وأضافت: «من بينها المخالفات(1222) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(91) مخالفة السير بدون تراخيص، و(12) مخالفة موقف عشوائى، و(19) مخالفة لشروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة»

المصرى اليوم

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