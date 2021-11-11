قتلها لرفضها منحه أموالا لشراء الشابو وأذاع وفاتها بميكرفون المسجد.. حبس قاتل عمته بقنا 4 أيام

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قررت نيابة مركز نجع حمادي حبس المتهم بقتل عمته بسبب الشابو المخدر ٤ ايام على ذمة التحقيقات بعد أن قام بتمثيل جريمته

اللواء مسعد ابوسكين مدير أمن قنا - صورة أرشيفية

كان اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا قد تلقى إخطارا بمقتل سيدة محمد محمود ٦٠سنة بنجع حمادى وتبين أن أن وراء ارتكاب الواقعة ابن شقيق المجنى عليها بعد ان رفضت إعطائه أموالا لشراء الشابو المخدر.

وكشفت تحريات الرائد محمد امبابى رئيس مباحث مركز نجع حمادي بإشراف اللواء طارق يحيى مدير المباحث الجنائية أن المتهم توفي والديه منذ فترة، وكان يقطن مع عمته، التي لم تتزوج بعد إضافة إلى انه باع كل ما يملك من أجل المخدرات، وفي المرة الأخيرة، طلب من عمته أموالا لشراء الشابو المخدر، ولكنها رفضت فانهال عليها بالضرب على رأسها وفي رقبتها بآله حادة حتى فارقت الحياة، ثم أغلق عليها الغرفة، وذهب ينادي عليها في المسجد بأنها توفيت، لأنها كانت مريضة، وتم ضبطه واحالته للنيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن قام بتثميل جريمته وسط حراسة أمنية مشددة.