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«الداخلية»: القبض على عنصر اجرامي تخصص سرقات هارب من30 سنه حبس في البحيرة

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«الداخلية»: القبض على عنصر اجرامي تخصص سرقات هارب من30 سنه حبس في البحيرة «الداخلية»: القبض على عنصر اجرامي تخصص سرقات هارب من30 سنه حبس في البحيرة

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ضبطت وزارة الداخلية أحد العناصر الإجرامية بالبحيرة تخصص في إرتكاب وقائع سرقة السيارات ومساومة مالكيها على إعادتها نظير مبالغ مالية

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام أحد الأشخاص، ومطلوب التنفيذ عليه فـى 16 قضية ما بين سرقة وتبديد، بإجمالى عقوبات بالحبس 30 سنه بإرتكاب وقائع سرقات السيارات ومساومة مالكيها لإعادتها مقابل مبالغ مالية»
وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه، وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة ربع نقل وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار و2 هاتف محمول، بالكشف عن اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة تبين أنها خاصة بإحدى شركات النقل (غير مُبلغ بسرقتها)، وبالكشف عن السيارة تبين أن السيارة مُبلغ بسرقتها بالمنوفية وتحمل لوحات معدنية مختلفة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب (12) واقعة سرقة سيارات ومساومة مالكيها على دفع مبالغ مالية مقابل إعادتها وإستخدام الهاتفين المضبوطين فـى مساومة مالكى السيارات، وأضاف بإعادة جميع السيارات عقب مساومة مالكيها في كافة الوقائع عدا السيارة المضبوطة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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