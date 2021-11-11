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الجمعة.. انتخابات مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي: 39 مرشحا علي 10 مقاعد

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الجمعة.. انتخابات مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي: 39 مرشحا علي 10 مقاعد الجمعة.. انتخابات مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي: 39 مرشحا علي 10 مقاعد

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي ، الكشوف النهائية لانتخابات مجلس الإدارة لدورة جديد، حيث يتنافس 39 مرشحا على 10 مقاعد، بينهم مرشحين اثنين على مقعد رئيس مجلس الإدارة، و5 على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، و5 على منصب أمين الصندوق، و22 مرشحا على مقاعد العضوية فوق السن، و4 مرشحين على مقعدي العضوية تحت السن.

وأعلنت اللجنة، دعوة 6501 عضو بالجمعية العمومية لسداد الاشتراكات والتصويت، وبلغ عدد المسددين للاشتراكات ومن لهم حق التصويت 4525 عضوا.

ويدخل المنافسة على منصب الرئيس عاطف عبدالجابر محمد، عضو مجلس شورى سابق، ومحمد حمدي ماضي، باحث قانوني بإدارة المنيا التعليمية، وعلى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، أحمد عمر حسن، ووافي محمد منصور، ومصطفى فتحي يونس، وأحمد ثروت أحمد الشهير بـ«ثروت أبوعاليه»، وأحمد عاطف رشاد والشهير بـ«أبوعايد»

وعلي منصب أمين صندوق، أحمد مصطفى أحمد الشهير بـ«أحمد مازن»، ورأفت أحمد مختار، ومصطفى محمد سيد الشهير بـ«مصطفى زيزو»، وخالد فايز عبدالعزيز، ومحمد فتحى محمد،و جمال سالم وراد.

فيما يتنافس 22 مرشحا على مقاعد العضوية فوق السن، و4 مرشحين على مقعدي العضوية تحت السن.

المصرى اليوم

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