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مصادر: «أرامكو» تزود عملاء آسيويين بكامل الكميات التعاقدية

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مصادر: «أرامكو» تزود عملاء آسيويين بكامل الكميات التعاقدية مصادر: «أرامكو» تزود عملاء آسيويين بكامل الكميات التعاقدية

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كشفت مصادر مطلعة، الخميس أن شركة «أرامكو» أخطرت 6 عملاء على الأقل في آسيا بأنها ستمدهم بكل الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في ديسمبر.
وقال تجار إن هذه القرارات تأتي بعد أن رفعت السعودية العلاوة السعرية لخامها الرئيسي لآسيا بأكثر من المثلين في ديسمبر مقارنة مع نوفمبر، وهو ما تجاوز توقعات السوق وبعث بإشارة إلى سوق النفط العالمية توحي باتجاه الأسعار للارتفاع.

وقال أحد المصادر طالبا إخفاء هويته لأنه ليس مخولا سلطة الحديث مع وسائل الإعلام إن الطلب يفوق العرض في السوق «ولهذا السبب لم تتردد السعودية في رفع البيع الرسمية بهذا القدر».

جاءت الزيادة السعرية الأكبر من المتوقع بعدما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها، أو ما يعرف بأوبك+، على إبقاء الزيادة في الانتاج عند 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر برغم دعوات المستهلكين إلى زيادة الانتاج.

وسيصبح ديسمبر هو الشهر الثالث على التوالي على الأقل الذي تزود فيه أرامكو السعودية عملاء بكامل الكميات المتعاقد عليها.

وحافظت أرامكو على كامل الإمدادات في نوفمبر رغم أن بعض العملاء طلبوا كميات أكبر. ولا تعلق أرامكو عادة على الكميات التجارية.

المصرى اليوم

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