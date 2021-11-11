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أعلى مستوى في 16 شهرا.. قفزة للدولار بعد زيادة في التضخم الأمريكي

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أعلى مستوى في 16 شهرا.. قفزة للدولار بعد زيادة في التضخم الأمريكي أعلى مستوى في 16 شهرا.. قفزة للدولار بعد زيادة في التضخم الأمريكي

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قفز الدولار مسجلا أعلى مستوى في 16 شهرا مقابل اليورو وعملات رئيسية أخرى، الخميس، بينما تراجع الين صوب أدنى مستوياته في عدة سنوات، وذلك بعد أعلى قراءة للتضخم بالولايات المتحدة منذ 30 عاما والتي عززت الرهانات على رفع الفائدة.

وأظهرت بيانات نمو أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة بأسرع وتيرة سنوية منذ 1990 الشهر الماضي، ويعتقد متعاملون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) سيرد برفع أسعار الفائدة أسرع من أقرانه في أوروبا واليابان.

وهبط اليورو هبوطا حادا وسط توقعات بتباطؤ البنك المركزي الأوروبي في تشديد السياسات. وواصل التراجع اليوم إلى 1.1459 دولار، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2020.

ومقابل سلة عملات رئيسية، ارتفع الدولار 0.2 %ليسجل 95.02 نقطة، أعلى مستوى له أيضا منذ يوليو 2020.

وهبط الجنيه الإسترليني أيضا لقاع جديد هو الأدنى في 11 شهرا اليوم الخميس عند 1.3388 دولار.

وواصل الين تراجعه الحاد عن مكاسب حققها في الآونة الأخيرة ليهبط إلى 114.15 مقابل الدولار، كما سجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أدنى مستويات في شهر.

فقد تراجع الدولار الأسترالي 0.4 %إلى 0.7296 دولار، كما خسر نظيره النيوزيلندي 0.4 %لينزل إلى 0.7032 دولار.

المصرى اليوم

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