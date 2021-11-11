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قتلى في حريق بمستشفى لمرضى كورونا في رومانيا

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قتلى في حريق بمستشفى لمرضى كورونا في رومانيا قتلى في حريق بمستشفى لمرضى كورونا في رومانيا

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لقي مريضان حتفهما وأصيبت ممرضة، اليوم الخميس، في اندلاع حريق داخل مستشفى يعالج المصابين بفيروس كورونا في رومانيا.

وقال مسؤولون، بحسب وكالة «رويترز»، إن «السلطات أخمدت اليوم حريقا اندلع في وحدة العناية المركزة بمستشفى كوفيد -19 في مدينة بلويستي بوسط رومانيا، أسفر عن مقتل مريضين وإصابة ممرضة».

يذكر أن هذه الحادثة لست الأولى من نوعها، فقد قتل أربعة أشخاص في حريق اندلع أيضا، في وقت سابق، في مستشفى بالعاصمة الرومانية بوخارست مخصص لمصابي كورونا.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 251.3 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من خمسة ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 251.352.390، وإجمالي الوفيات 5.071.824.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ758.877 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 46.786.131.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ610.036 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.909.298.

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