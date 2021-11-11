بابا الفاتيكان يلتقي بـ5oo فقير أوروبي.. ويحتفل بوجبات ساخنة في اليوم العالمي للفقراء

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يقضى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان غدا الجمعة ثلاث ساعات مع 500 فقير من مختلف أنحاء أوروبا.

وقال الفاتيكان إنه لقاء قصيرا، ولكنه سيكون مفعما بالإصغاء والصلاة.

ومن المقرر يحتفل البابا بالقداس في يوم الأحد المقبل في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان باليوم العالمي للفقراء، بحضور حوالي ألفي شخص من المحتاجين.

ويندرج الحدثان في إطار أسبوع تتخلله مبادرات عديدة تلبي نداء البابا وتسعى إلى مد يد العون للفقراء، بحسب الفاتيكان.

ومن المرتقب أن يصل البابا فرنسيس عند الساعة التاسعة من صباح الجمعة، حسبما جاء في بيان صدر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، موضحا أن البابا سيُستقبل عند باب بازيليك القديسة مريم، وسيلقي التحية على السلطات المحلية، كما سيحاول أن يعانق الفقراء الحاضرين في أسيزي والذين سيأتون خصيصا لهذه المناسبة.

وقال الفاتيكان:خمسمائة فقير سيتوافدون من مختلف البلدان الأوروبية، ليعيشوا هذه اللحظة مع البابا وليسلموه رمزيا معطف وعصا الحجاج، ليقولوا إنهم جاؤوا كحجاج إلى مدينة القديس فرنسيس وإلى الأماكن التي عاش فيها كي يصغوا إلى كلماته.

و أضاف:«سيسير الجميع بتطواف نحو البازيليك، وسيذكر البابا فرنسيس الجميع بالأفعال التي قام بها هذا القديس قبل أن يتوقف فترة وجيزة للصلاة في المكان حيث كان يجمع فرنسيس أخوته الرهبان بالإضافة إلى العديد من الفقراء».

كما يبارك البابا فرنسيس حجرا مأخوذا من هذا المبنى ليقدم لاحقا إلى ممثلين عن مأوى المشردين المعروف باسم «وردة القديس فرنسيس» والذي تأسس في كرواتيا في العام ٢٠٠٧.

وتابع الفاتيكان:«اللقاء المرتقب بين البابا والفقراء لن يخلو من الإصغاء المتبادل إذ إن الحبر الأعظم سيستمع إلى شهادات ستة فقراء: فرنسيان، بولندي، إسباني وإيطاليان، وسيجيب على أسئلتهم عند الساعة العاشرة والنصف ستؤخذ فترة استراحة، قبل أن يدخل الجميع إلى البازيليك في تمام الساعة الحادية عشرة لفترة من الصلاة على أن يوزع بعدها البابا بعض الهدايا على الفقراء قبل أن يستقل البابا الطائرة المروحية عائدا إلى الفاتيكان، في حين سيستضيف أسقف أسيزي المطران دومينيكو سورنتينو الفقراء الخمسمائة على مأدبة الغداء.

وأكد المجلس البابوي لتعزيز الكرازة الجديدة أن لقاء البابا مع الفقراء يمهد الطريق – بالإضافة إلى مبادرات أخرى مماثلة – أمام الاحتفال باليوم العالمي للفقراء، المرتقب الأحد المقبل الرابع عشر من نوفمبر، قائلا إنها مناسبة شاءها البابا فرنسيس نفسه ليحث الكنيسة والمؤمنين على الخروج من بيئاتهم ليلتقوا مع الفقر الموجود في عالمنا المعاصر بأشكال متنوعة، وليمدوا يدهم إلى جميع الأشخاص المحتاجين.

وقال إن معانقة البابا للفقراء لن تنتهي يوم الجمعة بل ستستمر يوم الأحد المقبل، حيث سيرأس الحبر الأعظم الاحتفال الإفخارستي في البازيليك الفاتيكانية عند الساعة العاشرة صباحا بمشاركة حوالي ألفي شخص، وبحضور ممثلين عن مختلف جمعيات المتطوعين المتواجدة في روما.

وسيُحيي هؤلاء الفقراء الاحتفال الديني من خلال مشاركتهم في القراءات الليتورجية والصلوات، وفي ختام القداس سيجري توزيع وجبات ساخنة على الجميع.

واكد الفاتيكان أن جائحة كورونا زادت من الصعوبات الاقتصادية لدى الكثير من العائلات التي تعجز عن توفير الاحتياجات الرئيسة، لافتا إلى ان البابا سلط عليه الضوء في رسالته لمناسبة اليوم العالمي للفقراء، معربا عن قلقه حيال اتساع رقعة الفقر في المجتمعات.