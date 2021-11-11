الإصابة بهذا المرض تحميك من كورونا لسنوات.. دراسة توضح

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بينما تتسابق المختبرات الطبية لوضع حد للجائحة التي خيمت بظلالها القائمة على العالم، توصلت دراسة حديثة إلى علاج الداء يكمن في أمر «سهل الممتنع»أ، بعدما تبين أن الإصابة بنزلات البرد الموسمية الاعتيادية تشكل درعًا واقيًا من فيروس كورونا.

ووفق الدراسة، أجراها فريق من الباحثين بجامعة «كوليدج» البريطانية، ونشرتها مجلة «نيتشر» يتخلص الأفراد المصابون مسبقًا بأدوار البرد الاعتيادية من الفيروس بسرعة شديد؛ نتاج الاستجابة المناعية القوية التي توفرها لهم الخلايا التائية التي تشكلت في أجسداهم نتاج الإصابة بنزلة برد اعتيادية.

واعتمد فريق الباحثين في نتائج دراستهم على مراجعة علامات العدوى والاستجابات المناعية لدى 58 عاملاً في مجال الصحة خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا التي ضربت المملكة المتحدة؛ إذ لم يصب أي منهم بالفيروس رغم المخاطر الكبيرة خلال عملهم

كلمة السر.. الخلالا التائية

حسب فريق الباحثين فقد أظهرت عينات الدم المأخوذة من هؤلاء الأشخاص أن لديهم وفرة في الخلايا التائية التي تفاعلت ضد الفيروس، ووفرت حماية منه مقارنة بالعينات التي تم أخذها قبل انتشار الوباء ومقارنتها بالأشخاص الذين لم يتعرضوا للفيروس على الإطلاق.

كذلك أكدت عينات دم أشخاص كان لديهم عدوى سابقة من فيروسات موسمية أخرى، إثر إصابتهم بنزلات البرد إن لديهم وفرة في الخلايا التائية، مما وفر لهم قدرة مناعية مضاعفة، في مواجهة كوفيد19.

وتعتمد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على آلية عمل الأجسام المضادة ضد البروتين الحيوي الذي يساعد SARS-CoV-2 على اختراق الخلايا مما يوفر حماية، لكن المناعة تتضاءل بمرور الوقت نتاج قدرة الفيروس على التحور، مما قد يضعف قدرة هذه اللقاحات المرتكزة على مواجهة البروتين، كون هذه المنطقة من الفيروس معروفة بقدرتها على التحور.

والخلايا التائية هي نوع من خلايا الدم البيضاء المعروفة باسم الخلايا الليمفاوية التي تحمى الجسم من السرطانية والخلايا التي أصيبت بمسببات الأمراض، مثل البكتيريا والفيروسات، وهي خلايا مناعية «تستنشق» البروتينات عبر آلية التكاثر، الموجودة في كوفيد 19 أو الفيروسات الموسمية الأخرى

ويؤكد فريق العلماء أن الوقاية التي توفرها الخلايا التائية للاستجابة المناعية تمنح مناعة تدوم لسنوات، في مقابل شهور من الوقاية توفرها الأجسام المضادة.